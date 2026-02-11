Подмосковные врачи извлекли косметический карандаш из мочевого пузыря женщины

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Красногорской больницы спасли 46-летнюю пациентку, достав из ее мочевого пузыря косметический карандаш, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

По данным ведомства, в больнице женщина рассказала, что ввела косметический карандаш через мочеиспускательный канал самостоятельно. Так он оказался в мочевом пузыре. Пациентку экстренно госпитализировали в урологическое отделение.

Как рассказал заведующий отделением Петр Сысоев, после УЗИ женщине провели эндоскопическую операцию, в ходе которой инородный предмет успешно извлекли без осложнений. В настоящее время она уже выписана домой.

Врач подчеркнул, что подобные действия крайне опасны: они чреваты травмами, воспалением, инфекциями и серьезными последствиями для здоровья. Медик призвал не экспериментировать с собственным организмом и при подобных ситуациях незамедлительно обращаться за помощью.

Ранее врачи в Красногорске спасли мужчину с застрявшим в бутылке половым органом. По словам пациента, он застрял в 1,5-литровой бутылке по неосторожности и не смог снять сосуд самостоятельно. В результате он сдавливал ткани, а любые попытки удаления без наркоза были невозможными.