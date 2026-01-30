Врачи в Красногорске спасли мужчину с застрявшим в бутылке половым органом

Фото: depositphotos/wedmov

В Подмосковье спасли 21-летнего мужчину, у которого половой орган застрял в бутылке, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Красногорской больницы.

При поступлении пациента его состояние оценивалось как стабильное, однако ситуация требовала срочного вмешательства. По словам мужчины, он застрял в 1,5-литровой бутылке по неосторожности и не смог снять сосуд самостоятельно. В результате он сдавливал ткани, а любые попытки удаления без наркоза были невозможными.

Заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев рассказал, что урологи в экстренном порядке рассекли бутылку, включая ее горлышко, под спинальной анестезией, после чего полностью освободили ткани. Операция прошла без осложнений, кровообращение было восстановлено.

Состояние пациента улучшилось, боль прошла, а отек спал. Под наблюдением уролога мужчина был выписан домой.

Врач подчеркнул, что сдавление мягких тканей может привести не только к ишемии, но и к некрозу. В подобной ситуации необходимо как можно быстрее обратиться за помощью и не пытаться решать проблему самостоятельно.

