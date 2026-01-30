Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На гражданских связистов в зоне СВО могут распространить гарантии при ранении. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России, передает ТАСС.

Мера также может затронуть операторов БПЛА. На них будут распространены выплаты, которые предусмотрены для бойцов в зоне СВО.

Изменения коснутся специалистов, которые выполняют работы по разработке, модернизации, апробации робототехнических комплексов и систем связи, а также средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других.

Помимо этого, данные специалисты должны быть заняты в выполнении задач в зоне СВО и на территориях, где введен средний уровень реагирования, – Крым, Краснодарский край, Брянская область и другие.

Соответствующее постановление размещено на общественное обсуждение. В нем предлагается введение денежных выплат при ранении или гибели в ходе выполнения профессиональных обязанностей.

"Размер социальных гарантий дифференцируется в зависимости от тяжести и последствий полученных травм – от 100 тысяч до 5 миллионов рублей", – указали в министерстве.

Кроме того, выплаты не будут учитываться при назначении других федеральных и региональных мер соцподдержки, например единого пособия.

Ранее российский кабмин без замечаний поддержал законопроект, защищающий участников СВО от сокращений на работе. Изменения предлагается внести в статью 179 Трудового кодекса РФ, устанавливающую соцгарантии для работников при сокращении численности или штата.

