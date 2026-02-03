Омбудсмен Ярославская призвала читать детям сказки для борьбы с матом

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Для того чтобы бороться с нецензурной лексикой у детей, необходимо читать им сказки, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По ее словам, дети "заматерились просто невообразимо" из-за того, что им перестали читать. Кроме того, она указала на то, что взрослые тоже перестали читать, несмотря на то, что Россия была самой читающей нацией. Это приводит к тому, что дети начинают реже обращать внимание на книги, а русская речь, культура и язык становятся бедными.

"Ребята не владеют уже этими прекрасными русскими красивейшими оборотами. А природа пустоты не терпит, а есть прекрасный низкий язык", – отметила омбудсмен.

Она добавила, что необходимо не только бороться против мата, но и популяризировать русскую культуру.

Ранее нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, что употребление ненормативной лексики в речи способствует снижению внутреннего напряжения и мобилизации организма. Помимо этого, нецензурная брань способна повысить уровень болевого порога.

Например, матерясь, человеку под силу дольше держать руку в ледяной воде из-за выброса в кровь адреналина и норадреналина.

