Депутат Бессараб: февраль и март пройдут без сокращенных дней перед праздниками

Фото: depositphotos/belchonock

В 2026 году не будет сокращенных рабочих дней перед 23 февраля и 8 Марта. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что в России рабочие дни сокращаются на час в будни, которые идут перед праздником. Однако в этом году 23 февраля будет отмечаться в понедельник, а 8 Марта – в воскресенье.

Бессараб отметила, что в этот раз россияне отдохнут по три дня. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Соответственно, рабочие недели будут четырехдневными: с 24 по 27 февраля (вторник – пятница) и с 10 по 13 марта (вторник – пятница).

При этом в 2026 году сокращенные рабочие дни запланированы 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Они предшествуют праздникам 1 и 9 Мая, 12 июня и 4 ноября.

Майские праздники будут длиться шесть дней: с 1 по 3 мая, а также с 9-го по 11-е число. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, что в этом году 1 мая – День Труда – выпадает на пятницу, в связи с чем выходные дни будут 1, 2 и 3 мая.

В свою очередь, 9 Мая – День Великой Победы – совпадает с субботой, поэтому 9, 10 и 11-е числа также будут выходными днями.

