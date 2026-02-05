Путин назвал Россию лидером в борьбе с устойчивыми к антибиотикам инфекциями

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия занимает ведущую позицию в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом заявил Владимир Путин в ходе церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год.

По словам главы государства, в настоящее время данным вопросом занимается сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев. В частности, он изучает вирусы, которые естественным образом подавляют и уничтожают патогенные бактерии.

"Это не просто альтернатива, а принципиально иной подход, и отрадно, что здесь Россия является одним из лидеров. Во всем мире сейчас идут работы по этому направлению, и еще раз отрадно, что мы здесь не просто не отстаем, а являемся тоже одними из лидеров", – подчеркнул Путин.

Ранее президент России обратил внимание на значительные успехи фармацевтической отрасли страны. Своими наблюдениями он поделился в ходе совещания с членами правительства, на котором присутствовал и глава Минпромторга Антон Алиханов.

По словам Алиханова, в настоящее время фармпроизводители в РФ выпускают 86% наименований перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, он добавил, что доля российских препаратов на отечественном рынке составляет 63%, а в госзаказах – больше 80%.

