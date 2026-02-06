Астролог Глоба назвала лучшие районы Москвы

Фото: Мосфото

Разные районы Москвы могут быть наиболее подходящими для проживания для того или иного знака зодиака. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба в программе "Откройте, Давид!" на телеканале Москва 24.

По ее словам, Козерогам лучше всего покупать недвижимость на юго-западе города, в районе "Лужников" и Ленинского проспекта. Также им подойдет Северный административный округ Москвы, включая Тимирязевский район. Глоба отметила, что эти территории помогут родившимся под знаком Козерога достигать целей, добиваться успеха или развивать свои возможности.

При этом для огненных знаков (Овен, Лев и Стрелец) подойдут части города, расположенные рядом с улицей Шабаловкой, кварталы от Измайловского шоссе в сторону Измайлова и шоссе Энтузиастов. Представителям воздушных знаков (Близнецы, Весы и Водолей) астролог посоветовала рассмотреть Павелецкое направление, район Останкино и территории вдоль проспекта Мира.

"Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) – направление Московское. Это у нас район Тимирязевской, потом Рига, Рижское направление, вот в эту сторону. Пожалуй, здесь можно отнести то, что относится к Щелковскому шоссе, вот Сокольники", – добавила Глоба.

Ранее астрологи соотнесли линии столичного метрополитена со знаками зодиака. Сокольническую линию тогда сравнили с Овнами, Кольцевую – с Тельцами, Калининско-Солнцевскую – с Близнецами, Арбатско-Покровскую – с Раками, Большую кольцевую – со Львами, Серпуховско-Тимирязевскую – с Девами.

Весы сопоставили с Калужско-Рижской линией, Скорпионов – с Люблинско-Дмитровской, Стрельцов – с Замосковорецкой, Козерогов с Таганско-Краснопресненской, Водолеев – с Филевской, а Рыб – с Некрасовской линией.

