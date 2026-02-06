Ребенок пострадал при пожаре в доме в Гороховском переулке

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

При пожаре в Гороховском переулке пострадали ребенок и взрослый, сообщили в МЧС Москвы в канале в МАХ.

Отмечается, что произошло возгорание личных вещей и мебели в межквартирном холле на 5-м этаже жилого дома. С верхних этажей, а также из соседних квартир, было эвакуировано около 20 человек.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра.

