Работу Путина положительно оценили 80% опрошенных россиян

Фото: kremlin.ru

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценили 80% опрошенных граждан, еще 9% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результата опроса фонда "Общественное мнение", опубликованные на его сайте.

Согласно полученным данным, 77% респондентов доверяют Путину, еще 12% выразили свое недоверие главе государства.

Кроме того, 55% опрошенных заявили, что правительство России работает скорее хорошо, однако 26% ответили, что недовольны работой кабмина. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 57% граждан, 13% заняли противоположную позицию.

В ходе опроса участникам также предложили представить, что на следующей неделе состоятся выборы в Госдуму. В итоге 43% россиян сказали, что отдали бы голос за "Единую Россию", 9% проголосовали бы за ЛДПР, 9% – за КПРФ, 4% – за "Новых людей", 3% – за "Справедливую Россию".

Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тысячи совершеннолетних граждан России из 97 населенных пунктов в 51 регионе. Статистическая погрешность – не более 3,6%.

Прошлый опрос проводился в период с 23 по 25 января. Тогда уровень доверия россиян к Путину составил 77%, еще 79% положительно оценили его работу. Деятельность кабмина назвали хорошей 52% респондентов, а работу Мишустина – 54%.