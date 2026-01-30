Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 10:06

Политика

Путину доверяют 77% жителей России

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия к Владимиру Путину среди россиян составляет 77%. Еще 79% респондентов положительно оценивают его деятельность на посту главы государства. Об этом следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенного с 23 по 25 января.

Положительно работу правительства оценили 52% участников опроса, а деятельность премьера Михаила Мишустина – 54%. Среди партий наибольшую поддержку сохраняет "Единая Россия" – 42%, ЛДПР набирает 9%, КПРФ – 7%, "Новые люди" – 4%, "Справедливая Россия" – 3%.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних граждан.

Ранее опрос показал, что Путин стал главным политическим лидером для россиян. За президента РФ проголосовали 36% респондентов. На втором месте оказался глава МИД Сергей Лавров, его выбрали 6% опрошенных, на третьем – Михаил Мишустин с 5% голосов.

Также аналитики выяснили, что доля патриотов среди молодых россиян составляет 99%, с 2016 года этот показатель вырос на 16%. Число желающих покинуть страну и протестный потенциал у молодых людей находится на историческом минимуме.

Читайте также


властьполитикаобщество

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика