Путину доверяют 77% жителей России

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия к Владимиру Путину среди россиян составляет 77%. Еще 79% респондентов положительно оценивают его деятельность на посту главы государства. Об этом следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенного с 23 по 25 января.

Положительно работу правительства оценили 52% участников опроса, а деятельность премьера Михаила Мишустина – 54%. Среди партий наибольшую поддержку сохраняет "Единая Россия" – 42%, ЛДПР набирает 9%, КПРФ – 7%, "Новые люди" – 4%, "Справедливая Россия" – 3%.

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних граждан.

Ранее опрос показал, что Путин стал главным политическим лидером для россиян. За президента РФ проголосовали 36% респондентов. На втором месте оказался глава МИД Сергей Лавров, его выбрали 6% опрошенных, на третьем – Михаил Мишустин с 5% голосов.

Также аналитики выяснили, что доля патриотов среди молодых россиян составляет 99%, с 2016 года этот показатель вырос на 16%. Число желающих покинуть страну и протестный потенциал у молодых людей находится на историческом минимуме.