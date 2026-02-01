Форма поиска по сайту

01 февраля, 14:36

Мэр Москвы

Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 17-летием интронизации, которая прошла в 2009 году в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Соответствующая телеграмма размещена на сайте мэра и правительства столицы.

Мэр отметил, что патриарх вносит большой вклад в укрепление духовно-нравственных основ жизни общества и социальной роли церкви.

"Ваше мудрое слово архипастыря наполняет сердца верующих любовью и пробуждает добрые чувства. Убежден, что Ваше неустанное первосвятительское служение и впредь будет объединять людей, приносить огромную пользу православному миру и Отечеству", – отметил Собянин.

В свою очередь, Владимир Путин лично поздравил патриарха с годовщиной интронизации. Встреча прошла в патриарших палатах Кремля. Президент поблагодарил его за все, что тот делает для страны. Глава государства выразил уверенность, что нынешний подход к взаимодействию государства и церкви продолжит укрепляться.

"Этот процесс начался еще при первом президенте России Борисе Ельцине и при патриархе Алексии. А мы с вами в силу наших сил и при поддержке Господа продолжаем эту работу", – отметил российский лидер.

Ранее патриарх назвал Путина искренне верующим православным вождем. Он отметил, что благодаря президенту россияне могут исповедовать свою веру не только в храме публично, но и где угодно, не сталкиваясь при этом с осуждением. Эти перемены являются чудом после времен безбожия.

мэр Москвырелигияполитика

