Силы ПВО ликвидировали свыше 30 украинских БПЛА над Запорожской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО отразили массированную атаку на Запорожскую область свыше 30 украинских БПЛА в среду, 4 февраля. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Отмечается, что в области сохраняется угроза повторных атак дронов.

Ранее Украина нанесла комбинированный удар по Брянской области. Силы ПВО ликвидировали ракеты "Нептун" и 11 беспилотников. Однако в поселке Глинищево оказался полностью уничтожен жилой дом. Пострадала местная жительница.

Глава региона Александр Богомаз добавил, что в результате атаки был повреждены 20 частных домов, в одном из многоквартирных домов – 27 квартир. Кроме того, выбило окна в больнице.