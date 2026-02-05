Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует обратиться к врачу, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Это стало ответом на слова Каллас о том, что Россия якобы нападала на другие государства. Председатель Госдумы указал на то, что глава евродипломатии "в очередной раз" выступила с заявлением, противоречащим как истории, так и здравому смыслу. Кроме того, Каллас не предоставила каких-либо подтверждений своим словам.

"Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу", – передает RT слова Володина из его канала в МАХ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что текущую политику Евросоюза можно сравнить с рассказом про Незнайку, который рисовал смешные портреты.

Она напомнила, что по сюжету Незнайка, не умея рисовать, изобразил своих друзей и позвал их на вернисаж. Все смеялись, когда видели его рисунки, но смех тут же заканчивался, когда они доходили до собственных портретов.

