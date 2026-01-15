Форма поиска по сайту

15 января, 06:33

Политика
Politico: Каллас предложила депутатам начать выпивать из-за ситуации в мире

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сейчас самое время начать выпивать на фоне нестабильности в мире. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

С соответствующим предложением Каллас выступила на встрече с политическими группами в Европарламенте после того, как депутаты поздравили друг друга с Новым годом. При этом глава дипломатии Евросоюза добавила, что сама не является большим любителем алкоголя.

В СМИ отмечают, что встреча европейских парламентариев проходила примерно в то же время, что и переговоры представителей США и Дании по поводу Гренландии.

Последние прошли в Вашингтоне, со стороны Дании в них принимал участие глава МИД Ларс Лекке Расмуссен, а со стороны США – вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. По итогам консультаций датской стороне не удалось убедить Белый дом отказаться от стремления присоединить Гренландию.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что власти по-прежнему настроены на присоединение Гренландии к США, несмотря на возражения Дании. Он вновь заявил о якобе угрозе острову со стороны России и Китая, добавив, что Гренландия необходима Штатам для национальной безопасности.

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

