Дания и США не договорились по вопросу Гренландии на переговорах в Вашингтоне

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Julia Wäschenbach

Представители Дании по итогам переговоров с администрацией США не смогли убедить Белый дом отказаться от стремления присоединить Гренландию. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен по итогам консультаций.

Переговоры прошли в Вашингтоне, со стороны США в них приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

"Мы не смогли изменить американскую позицию. Ясно, что у президента (США Дональда Трампа. – Прим. ред.) есть желание завоевать Гренландию. Мы очень ясно дали понять, что это не отвечает интересам королевства", – приводит ТАСС слова Расмуссена.

В свою очередь, представители Гренландии также четко дали понять, что в ближайшем будущем остров останется в составе Дании, подчеркнул министр. По его словам, Гренландия готова укреплять сотрудничество с США, однако оно должно быть уважительным и учитывать красные линии.

Расмуссен заявил, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии, несмотря на противоположные заявления Трампа.

"Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России, по крайней мере угрозы, с которой мы не можем справиться. К примеру, китайские инвестиции. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией", – отметил глава МИД.

Министр также опроверг утверждения президента США о присутствии китайских военных кораблей у берегов Гренландии. Расмуссен утверждает, что флот КНР не появлялся возле острова около 10 лет.

По результатам переговоров США и Дания решили создать совместную рабочую группу высокого уровня для дальнейшего обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Ожидается, что первая встреча такой группы состоится в течение следующих нескольких недель.

Трамп заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, остров имеет для системы ключевое значение. При этом Трамп подчеркнул, что НАТО должна помочь Штатам получить Гренландию.

Европарламент осудил заявления администрации США в отношении Гренландии, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".

Европа в конечном итоге может передать Гренландию под контроль США, создав таким образом "отличный европейский прецедент", выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.