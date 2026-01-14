Европарламент осудил заявления администрации США в отношении Гренландии

Фото: 123RF.com/mattlphotography

Европейский парламент однозначно осуждает слова администрации президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте законодательного органа Евросоюза.

В ЕП подчеркнули, что высказывания американской администрации представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".

"Подобные заявления являются недопустимыми и не имеют места в отношениях между демократическими партнерами", – говорится в тексте.

Ранее в конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Документ позволяет Трампу принять необходимые шаги для присоединения острова.

В свою очередь, ЕС начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. Основными целями ограничений могут стать крупные технологические компании и финансовые учреждения Штатов.