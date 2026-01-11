Форма поиска по сайту

Telegraph: Евросоюз готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию

Евросоюз готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию – СМИ

Фото: depositphotos/tashatuvango

Евросоюз разрабатывает планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. Об этом сообщает газета Telegraph.

Согласно информации издания, основными целями ограничений могут стать крупные технологические корпорации и финансовые учреждения США, работающие на европейском рынке. В качестве наиболее радикальной меры обсуждается возможность вывода американских военных с баз на территории Европы.

Параллельно с этим Великобритания ведет переговоры с другими странами НАТО о создании миссии альянса в Гренландии. Этот шаг рассматривается как дипломатическая альтернатива территориальным претензиям, ранее озвученным администрацией президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно угрожал захватить Гренландию. По его мнению, автономия должна принадлежать Штатам. В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома прекратить угрозы.

Кроме того, замглавы администрации США Стивен Миллер в беседе с журналистами усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. Он отметил, что остров должен стать частью Штатов для обеспечения безопасности арктического региона и защиты интересов НАТО.

