Новости

Новости

08 января, 18:42

Политика

Макрон выразил обеспокоенность за судьбу Гренландии и Канады

Фото: AP Photo/Michel Euler

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность за суверенитет Гренландии и Канады в контексте притязаний на эти территории со стороны США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на выступление Макрона в Елисейском дворце.

"Сейчас подходящий момент для укрепления роли ООН", – указал президент республики.

При этом он выразил сожаление, что Штаты больше не верят в эту организацию.

Кроме того, Евросоюз уже обсуждает возможный ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии, отметила глава евродипломатии Кая Каллас. Она указала, что Дания всегда была хорошим союзником США и заявления Трампа "не способствуют стабильности в мире".

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа активно рассматривает различные сценарии присоединения Гренландии, включая покупку острова или применение военной силы.

При этом вопрос о приобретении острова остается в приоритете и Трамп намерен добиться сделки в ходе своего нынешнего президентского срока, уверены журналисты. Белый дом рассматривает вопрос с принадлежностью острова важным в контексте национальной безопасности, чтобы "сдерживать противников" Штатов в Арктике.

