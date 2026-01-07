Премьер Норвегии заявил, что настало время "объединиться с Данией"

Фото: ТАСС/POOL/ANDY RAIN

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что на фоне притязаний США на Гренландию настало время "объединиться с Данией". Об этом сообщает NRK.

"Последнее, что сказала мне (премьер Дании. – Прим. ред.) Метте Фредериксен, было: Теперь все серьезно, Йонас", – указал Стере.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа активно рассматривает различные сценарии присоединения Гренландии, включая покупку острова или применение военной силы.

При этом вопрос о приобретении острова остается в приоритете и Трамп намерен добиться сделки в ходе своего нынешнего президентского срока, уверены журналисты. Белый дом рассматривает вопрос с принадлежностью острова важным в контексте национальной безопасности, чтобы "сдерживать противников" Штатов в Арктике.

