Китай призвал США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

США должны прекратить использовать тезис о "китайской угрозе" в качестве инструмента для извлечения собственной выгоды, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Он также подчеркнул, что Китай поддерживает созыв Советом Безопасности ООН экстренного заседания в связи с ситуацией в Венесуэле. КНР готов сотрудничать с международным сообществом для решительного соблюдения Устава ООН, а также следования основным принципам международной морали и защиты международной справедливости.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее они захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Лидер республики обвиняется в "наркотерроризме", ввозе кокаина, владении оружием и разрушительными устройствами, а также сговоре в целях владения этими средствами против Штатов.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нуждаются в Гренландии из-за того, что остров якобы окружен судами Китая и России. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это призвал главу Белого дома прекратить угрозы по захвату Гренландии.

