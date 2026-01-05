Рубио допустил, что Куба станет следующей целью США

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что власти Кубы могут стать следующей целью американской администрации после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Рубио заявил в интервью NBC News.

По словам дипломата, кубинское правительство представляет собой огромную проблему для США. В связи с этим госсекретарь отметил, что у властей Кубы "большие неприятности".

"Я не буду говорить с вами о том, какими будут наши следующие шаги и какова будет наша политика в этом отношении, но я не думаю, что для кого-то является тайной, что мы не являемся большими поклонниками кубинского режима, который, кстати, поддерживал Мадуро", – добавил Рубио.

Между тем президент США Дональд Трамп усомнился, что США нужно предпринимать какие-либо силовые действия против Кубы. По его мнению, эта страна и ее правительство близки к падению из-за отсутствия доходов после операции США в Венесуэле.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. В МИД республики заявили, что целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В рамках операции военные США захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Заседание по делу против президента Венесуэлы пройдет в суде Нью-Йорка в понедельник, 5 января.