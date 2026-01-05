Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 января, 07:41

Политика

Рубио допустил, что Куба станет следующей целью США

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что власти Кубы могут стать следующей целью американской администрации после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Рубио заявил в интервью NBC News.

По словам дипломата, кубинское правительство представляет собой огромную проблему для США. В связи с этим госсекретарь отметил, что у властей Кубы "большие неприятности".

"Я не буду говорить с вами о том, какими будут наши следующие шаги и какова будет наша политика в этом отношении, но я не думаю, что для кого-то является тайной, что мы не являемся большими поклонниками кубинского режима, который, кстати, поддерживал Мадуро", – добавил Рубио.

Между тем президент США Дональд Трамп усомнился, что США нужно предпринимать какие-либо силовые действия против Кубы. По его мнению, эта страна и ее правительство близки к падению из-за отсутствия доходов после операции США в Венесуэле.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. В МИД республики заявили, что целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В рамках операции военные США захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Заседание по делу против президента Венесуэлы пройдет в суде Нью-Йорка в понедельник, 5 января.

Команда Трампа начала работать над структурой управления Венесуэлой

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика