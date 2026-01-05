Трамп допустил военную операцию против президента Колумбии Петро

Фото: ТАСС/AP/Esteban Felix

Американский президент Дональд Трамп не исключил военную операцию США против президента Колумбии Густаво Петро наподобие той, что была проведена против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

"Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься. У него есть кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина. Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США", – приводит РИА Новости слова Трампа.

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. По данным МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

Во время операции американские силы захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Позднее Мадуро доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Журналисты писали, что в скором времени президента Венесуэлы отправят в федеральный изолятор в Бруклине.

Колумбия тем временем созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН. Также были запрошены чрезвычайное заседание Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встреча глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).