Колумбия созвала экстренное заседание СБ ООН из-за атаки на Венесуэлу

Фото: depositphotos/gary718

Колумбия созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН после атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

"Колумбия созвала заседание Совета безопасности ООН на понедельник", – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности Колумбии в городе Кукута.

Кроме того, Колумбия запросила чрезвычайное заседание Постоянного совета Организации Американских Государств (ОАГ) и встречу глав МИД стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

США нанесли удары по Венесуэле 3 января. Как указали в МИД республики, целью нападения стал захват стратегических ресурсов и попытка подрыва политической независимости нации.

В ходе операции американские силы захватили и вывезли из страны президент Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме" против американцев и уточнил, что в Нью-Йорке им предъявят обвинения.

Мадуро уже доставили в штаб-квартиру управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. По данным СМИ, в скором времени президента Венесуэлы отправят в федеральный изолятор в Бруклине.

