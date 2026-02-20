Форма поиска по сайту

Фигуристка Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Италии

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

На Олимпийских играх в Италии завершились соревнования в женском одиночном катании. Российская фигуристка Аделия Петросян по итогам двух программ заняла шестое место, передает ТАСС.

Спортсменка показала результат 214,53 балла (72,89 за короткую программу и 141,64 за произвольную). В произвольном прокате Петросян не удалось чисто исполнить четверной тулуп, где была допущена ошибка. При этом в остальном ее выступление было насыщено сложными элементами: россиянка успешно сделала каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад тройной флип – двойной тулуп и отдельный тройной флип.

Олимпийское золото в женском одиночном катании завоевала представительница США Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебряная медаль досталась японской фигуристке Каори Сакамото (224,90), бронзовый пьедестал замкнула еще одна японка Ами Накаи (219,16).

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов занял второе место в спринтерской гонке на ОИ. При этом он первым из россиян завоевал медаль на этих олимпийских соревнованиях.

