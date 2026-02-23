Форма поиска по сайту

23 февраля, 09:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил ветеранов, военных и участников спецоперации (СВО) с Днем защитника Отечества, который отмечают 23 февраля.

Мэр назвал этот день праздником "мужества, стойкости и патриотизма". Он отметил, что ратный труд особо почитается в России. Собянин также напомнил, что страна не раз сталкивалась с посягательствами на свободу и независимость.

"Мы преклоняемся перед героизмом творцов Великой Победы 1945 года, отстоявших родную землю и принесших мир народам планеты", – добавил мэр.

Он также заявил, что россияне гордятся подвигами бойцов СВО, которые в настоящее время борются за суверенитет и будущее страны. Кроме того, Собянин высказал благодарность защитникам Родины за самоотверженность, отвагу, силу духа и волю к победе. Мэр пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отчизне.

Свыше 200 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, проводятся в Москве. В частности, в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы". Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

"Деньги 24": средний бюджет на подарок к 23 февраля в России составил 4,6 тыс рублей

