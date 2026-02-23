IHA: на западе Турции произошло массовое ДТП с 16 машинами

Фото: depositphotos/fransz

Массовая авария с участием 16 транспортных средств случилась на западе Турции в провинции Сакарья. Об этом сообщает агентство IHA.

ДТП произошло на трассе TEM в районе деревни Аланджума. Предварительно, столкнулись автомобили, автобусы, маршрутки и фуры. В результате травмы получили 13 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Журналисты сообщают, что причиной аварии могло стать ухудшение видимости на дорогах из-за подожженных покрышек на обочине трассы. На фоне происходящего водители резко тормозили, а следовавшие за ними транспортные средства не успевали своевременно среагировать.

В результате ДТП движение по трассе в сторону Анкары было перекрыто на протяжении долгого времени.

Ранее более 10 человек погибли и 2 пострадали при ДТП с грузовиком на северо-востоке Египта. Инцидент произошел на трассе Порт-Саид – Исмаилия. Уточнятся, что грузовик столкнулся с пикапом, в котором находились рабочие.

Пострадавших доставили в медучреждение. Тела погибших распредели между тремя больницами. Причины аварии не раскрываются.

