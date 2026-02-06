ABC: три человека погибли при столкновении автомобиля с магазином в Лос-Анджелесе

Фото: depositphotos/zimmytws

Автомобиль врезался в продуктовый магазин в Лос-Анджелесе в штате Калифорния США. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя местных пожарных служб.

В результате ДТП погибли три человека. Еще семь пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась пожилая женщина, которая не справилась с управлением и допустила столкновение.

