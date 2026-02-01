Восемь граждан Турции погибли в результате ДТП автобуса в Анталье

Фото: 123RF.com/joseh51

8 человек погибли, еще 26 граждан Турции пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Анталье. Об этом сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин, его слова передает ТАСС.

Инцидент произошел утром 1 февраля в районе Дошемеалты. По словам губернатора, автобус не смог войти в поворот, поэтому перевернулся и слетел в кювет.

"Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших", – отметил Шахин, добавив, что "среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии".

В свою очередь, РИА Новости в губернаторстве Антальи сообщили, что граждан РФ среди пострадавших нет. В генконсульстве РФ в Анталье ТАСС заявили, что выясняют детали произошедшего, ситуация находится под контролем. Турция пообещала предоставить всю необходимую информацию после оказания помощи пострадавшим, уточнили в диппредставительстве.

Ранее россиянин погиб в результате ДТП в тайской провинции Пхангнга. По данным СМИ, мужчина 2003 года рождения ехал на мотоцикле, когда попал в аварию. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Отмечается, что близкие погибшего объявили в социальных сетях сбор средств для оплаты ритуальных и юридических услуг.

