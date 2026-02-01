Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Освободить Зеленое удалось подразделению группировки войск "Север" в результате активных действий, а Сухецкое – благодаря решительному наступлению подразделения группировки войск "Центр".

Ранее российские войска взяли под контроль Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области. Освободить первый населенный пункт удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск "Центр", а второй – подразделению группировки войск "Восток", которое продвинулось в глубину обороны противника.

До этого Вооруженные силы (ВС) России освободили сразу три населенных пункта в зоне СВО – Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в ДНР. Первый поселок был взят в результате активных действий подразделения группировки войск "Восток", второй – благодаря военнослужащим "Днепра", а третий населенный пункт отбили солдаты "Юга".

