27 января, 08:10

Политика

ВС РФ освободили 17 населенных пунктов за январь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили 17 населенных пунктов с начала января 2026 года. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск "Запад".

Под контроль РФ за это время перешло более 500 квадратных километров территории.

"Группировка войск "Север" ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей", – подчеркнул Герасимов.

По его словам, сейчас войска объединенной группировки ВС РФ продолжают наступательные действия на всех направлениях СВО.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Взять село под контроль удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Всего за 2025 год под контроль российских войск перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Герасимов подчеркивал, что формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

Сюжет: Спецоперация на Украине
