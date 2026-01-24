Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, взять село под контроль удалось в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Общие потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки составили порядка 1 305 военнослужащих.

За 2025 год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркивал, что формирования армии России ведут наступление практически по всему фронту. Соединения и воинские части продвигаются вглубь обороны противника, нанося ему урон.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным осталось примерно 30 километров до Славянска. После освобождения села Приволье, расположенного в 19 километрах от указанного города, оказалась практически перекрыта логистика ВСУ, указал он.

