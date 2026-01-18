Форма поиска по сайту

18 января, 07:16

Политика
Telegraph: Украина начала использовать наземных роботов в зоне СВО

Украина использует наземных роботов на фронте – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина стала применять наземных роботов в боях в зоне СВО, чтобы частично компенсировать дефицит бойцов в рядах ВСУ. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Речь идет о наземном транспортном средстве DevDroid TW 12.7, который заметили на востоке Украины. По размерам это устройство можно сравнить с газонокосилкой с сиденьем.

Украинские войска оснащают этих роботов крупнокалиберным пулеметом M2 Browning. Оператор управляет ими на расстоянии до 24 километров. При этом недавно Киев одобрил новые модификации данной платформы.

Ранее армия России освободила населенные пункты Приволье в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Прилуки в Запорожской области. Приволье взяли под контроль подразделения Южной группировки войск.

Кроме того, расчет БПЛА "Герань" уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских сил в Черниговской области.

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов

Сюжет: Спецоперация на Украине
