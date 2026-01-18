00:39Политика
Медведчук предупредил, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию
Фото: ТАСС/Zuma
Украинский президент Владимир Зеленский и его команда могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, лишь бы не искать пути к миру. Таким мнением поделился глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Он отметил, что для Киева ситуация зашла уже очень далеко и теперь нельзя просто взять и прекратить конфликт.
"Украинский народ втянули в трагическую катастрофу, за которую ее руководителям придется отвечать так или иначе. Поэтому и война для банды Зеленского – спасительный круг, за который они судорожно цепляются, не считаясь с жертвами простых людей", – приводит ТАСС слова Медведчука.
В январе военное положение на Украине продлили на три месяца. Соответствующий законопроект был утвержден Верховной радой в 18-й раз. Поддержали данное решение 333 депутата.
Помимо этого, Зеленский поручил новому министру обороны страны Михаилу Федорову изменить мобилизационный процесс для повышения его эффективности.
Генерал Кузовлев заявил, что наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха