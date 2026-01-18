Медведчук предупредил, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, лишь бы не искать пути к миру. Таким мнением поделился глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Он отметил, что для Киева ситуация зашла уже очень далеко и теперь нельзя просто взять и прекратить конфликт.

"Украинский народ втянули в трагическую катастрофу, за которую ее руководителям придется отвечать так или иначе. Поэтому и война для банды Зеленского – спасительный круг, за который они судорожно цепляются, не считаясь с жертвами простых людей", – приводит ТАСС слова Медведчука.

В январе военное положение на Украине продлили на три месяца. Соответствующий законопроект был утвержден Верховной радой в 18-й раз. Поддержали данное решение 333 депутата.

Помимо этого, Зеленский поручил новому министру обороны страны Михаилу Федорову изменить мобилизационный процесс для повышения его эффективности.