Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 16:42

Политика

Зеленский подтвердил разногласия с США в вопросах мирного соглашения

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. <...> Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", – сказал глава киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием на пути к мирному соглашению является именно Зеленский. По его словам, урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы.

Владимир Путин готов заключить мирную сделку, тогда как украинский президент проявляет более сдержанную позицию, указывал глава Белого дома.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркивал, что РФ пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. Тем не менее Москва признает некие сигналы от Киева о готовности вести диалог, отмечал глава государства.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика