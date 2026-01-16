Зеленский подтвердил разногласия с США в вопросах мирного соглашения

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. <...> Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", – сказал глава киевского режима в ходе пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что главным препятствием на пути к мирному соглашению является именно Зеленский. По его словам, урегулирование затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы.

Владимир Путин готов заключить мирную сделку, тогда как украинский президент проявляет более сдержанную позицию, указывал глава Белого дома.

Российский лидер, в свою очередь, подчеркивал, что РФ пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос. Тем не менее Москва признает некие сигналы от Киева о готовности вести диалог, отмечал глава государства.