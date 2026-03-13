13 марта, 21:14

Происшествия

Спасатели вытащили из-под плиты подростка в ТиНАО

Фото: MAX/"МЧС Москвы"

Спасатели вытащили из-под плиты 15-летнего подростка в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, юноша упал между плитами в здании, которое находится в процессе строительства. Своими силами ему выбраться не удалось. Подростку помогли прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС.

Для спасения молодого человека специалисты использовали спинальный щит. После того как несовершеннолетнего вытащили из-под плиты, он был передан врачам для оказания необходимой медпомощи.

Ранее рабочий погиб после обрушения породы на руднике "Кедровский" в Муйском районе Бурятии. Спасатели вытащили его тело и передали медработникам предприятия. Затем погибшего транспортировали в морг поселка Таксимо. На месте работали шесть специалистов и одна единица техники.

СМИ писали, что осенью прошлого года Ростехнадзор провел на руднике внеплановую проверку и выявил порядка 40 нарушений. В частности, в заброшенных выработках не было ограждений и предупредительных знаков, а в штреках наблюдались проблемы со связью.

происшествия

