Новости

Новости

30 января, 12:40

Происшествия

Два человека пострадали при обвале грунта в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Оренбургской области"

Обвал грунта произошел около одного из зданий в Оренбурге, 2 человека получили травмы. Об этом глава города Альберт Юмадилов сообщил в телеграм-канале.

Инцидент произошел по адресу улица Монтажников, дом 7б. Пострадавшие госпитализированы, обстоятельства инцидента выясняются.

Согласно предварительной информации, пресс-службы регионального Минздрава, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую медпомощь. Среди пострадавших есть ребенок.

На месте ЧП работает полиция. В администрации Оренбурга уточнили, что для проведения аварийно-восстановительных работ движение транспорта будет перекрыто от Промышленной до Авторемонтной улицы до 23:00 (21:00 по московскому времени. – Прим. ред.) 27 февраля.

Ранее 2 рабочих погибли при обвале грунта в Новороссийске. Инцидент произошел во время строительства ливневой канализации на улице Красина. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверку. В свою очередь, глава Новороссийска Андрей Кравченко выразил соболезнования близким погибших.

Новости регионов: горный обвал произошел в Цумадинском районе Дагестана

происшествиярегионы

