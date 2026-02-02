Политолог Кортунов связал публикацию файлов по делу Эпштейна с давлением на Трампа

Главы государств и представители шоу-бизнеса фигурируют в документах по делу Джеффри Эпштейна, сообщили СМИ. Ранее финансиста обвинили в том числе в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как ситуация может повлиять на мировую политическую арену, разбиралась Москва 24.

Фигуры мирового масштаба

Президент США Дональд Трамп более трех тысяч раз фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Новые материалы были опубликованы Минюстом США в конце января.



По версии следствия, Джеффри Эпштейн создавал систему вовлечения детей в проституцию с начала 2000-х годов. Кроме того, в документах по делу упоминаются оргии с участием звезд политики и шоу-бизнеса, которые он организовывал. В 2019-м Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью совершения этого преступления. Бизнесмену грозило более 40 лет заключения, однако в том же году Эпштейна обнаружили без сознания в собственной камере. Позднее он скончался: по официальной версии, финансист покончил с собой.



По данным СМИ, в обнародованных файлах содержатся в том числе показания свидетелей об участии американского лидера в развратных вечеринках с несовершеннолетними, которые проводил бизнесмен. Кроме того, там есть список ФБР с более чем десятью обвинениями Трампа в сексуализированном насилии. При этом в тех же документах отмечено, что один эпизод признан недостоверным, другая часть "не подтверждена", плюс некоторые показания были получены не от самих жертв.

Комментируя публикацию файлов Эпштейна на борту президентского самолета, Трамп представил ситуацию как атаку со стороны политических оппонентов.



(документы. – Прим. ред.) , но очень важные люди сказали, что это не только оправдывает меня, но и приводит к результату, на который не рассчитывали некоторые люди, радикальные левые.

Дональд Трамп президент США Я не видел их, но очень важные люди сказали, что это не только оправдывает меня, но и приводит к результату, на который не рассчитывали некоторые люди, радикальные левые.

Также президент США пригрозил судом наследникам Эпштейна, а также публицисту Майклу Вулффу. По его словам, обнародованные документы свидетельствуют о сговоре между ними с целью нанести Трампу политический ущерб.

Всего в опубликованных материалах более 3,5 миллиона файлов, включая свидетельства жертв, материалы расследования 2000-х годов и данные о круге общения Эпштейна. В частности, некий мужчина описал ФБР ритуалы на яхте финансиста, где якобы стал свидетелем расчленения младенцев и каннибализма. В соцсетях эту информацию связали с историей модели Габриэллы Рико Хименес, сбежавшей в 2009 году с вечеринки Эпштейна в разорванной футболке с надписью "ням-ням" и кричавшей "они едят людей". Также, по словам одного из пострадавших, на вечеринке ему порезали ступни ятаганом. Кроме того, в показаниях жертв фигурируют слова о групповых изнасилованиях белых девушек темнокожими мужчинами.

Журналисты обнаружили в материалах дела более 200 упоминаний президента Франции Эммануэля Макрона и свыше 1 000 – норвежской кронпринцессы Метте-Марит. В переписке Эпштейна обсуждался и Владимир Зеленский как потенциальная замена бывшему президенту Украины Петру Порошенко. В материалах также упоминаются имена миллиардера Билла Гейтса, экс-президента США Билла Клинтона, принца Эндрю, миллиардера Илона Маска, актера и режиссера Вуди Аллена, супермодели Наоми Кэмпбелл, рок-певицы Кортни Лав и других знаменитостей.

Однако СМИ подчеркивают, что присутствие той или иной персоны в документах автоматически не означает ее участие в вечеринках финансиста. К примеру, в обнародованных файлах пять раз упоминается ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, однако никакой прямой связи между ним и Эпштейном нет. Он лишь фигурирует в статьях о политике России наряду с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

Это далеко не первая публикация материалов по громкому делу: первая часть рассекреченных документов стала достоянием общественности в феврале 2025 года. По данным опроса YouGov, проведенного в середине января 2026-го, 69% американцев верят, что власти скрывают детали дела Эпштейна, 49% считают Дональда Трампа вовлеченным в преступления финансиста, а 50% называют его "близким другом" бизнесмена.

Предвыборный резонанс?

Публикация файлов по делу Джеффри Эпштейна является крупным политическим событием, указал в беседе с Москвой 24 политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его мнению, использование этих материалов в качестве пропаганды можно будет увидеть в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Очевидно, демократы постараются усилить давление на республиканца Дональда Трампа, пытаясь связать его с новыми деталями дела, в то время как республиканцы сфокусируют внимание на фигурантах из рядов Демократической партии, включая бывших президентов.

В контексте Европы публикация вряд ли окажет серьезное влияние на политические процессы в целом, хотя может нанести репутационный ущерб отдельным лидерам, пояснил политолог.

"Однако, как, например, в случае с Эммануэлем Макроном, чей президентский срок истекает уже в следующем году, эта информация вряд ли будет иметь судьбоносное значение", – сказал он.

По мнению Кортунова, с учетом объема досье нельзя исключать, что часть материалов сознательно придерживалась для обнародования в наиболее выгодный с политической точки зрения момент. Период накануне важных выборов для этого идеально подходит, добавил эксперт.

Однако политический аналитик Валерий Корнеев в беседе с Москвой 24 высказал версию, что это событие способно привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике и экономике.

"Прямые юридические последствия в виде посадок в тюрьму лишь вершина айсберга. Основной удар придется на репутацию и влияние целых политических кланов и финансовых групп по всему миру. Если даже часть обвинений подтвердится, это дискредитирует ключевые фигуры в глазах их электората, грозит масштабным переформатированием власти", – рассказал аналитик.

В то же время сами материалы представляют собой смесь: с одной стороны, есть громкие, но не всегда документально подтвержденные обвинения; с другой – реальная переписка Эпштейна, демонстрирующая его обширные связи с мировой элитой и указывающая на возможное участие последней в незаконной деятельности.





Валерий Корнеев политический аналитик Часть информации, несомненно, будет "заметена под ковер", но уже ясно, что процесс вышел из-под контроля.

При этом он согласился, что США станут главной ареной борьбы: с одной стороны Трамп, который стремится поменять миропорядок, с другой – "болото сопротивления", связанное с демократами и стоящими за ними глобальными финансовыми группами, управляющими триллионами долларов.

"Но поскольку США через свои спецслужбы и финансовые институты исторически контролируют значительные части политического ландшафта Европы и Азии, волна потрясений неизбежно прокатится по всему миру, затронув и союзников, и противников", – добавил Корнеев.

При этом, по оценке эксперта, России эта история в целом не касается, поскольку за последние годы страна получила некоторую обособленность. Более того, у РФ может возникнуть шанс извлечь пользу из этого конфликта из-за передела сфер влияния среди ее геополитических оппонентов, заключил он.

