Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 21:30

Экономика

Девелопер "Самолет" обратился в правительство РФ за господдержкой

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Девелопер "Самолет" обратился в российское правительство за господдержкой для оптимизации финансирования группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Как указал девелопер, такая мера является нормальной рыночной практикой в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики.

"Менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что с конца 2024 года ее стратегия предполагает сохранение стабильности, оптимизацию структуры расходов и рост ликвидности. Согласно операционным результатам, всего за год группа уменьшила свой корпоративный долг на 28 миллиардов рублей и повысила долю обеспеченного долга с 71% в 2024 году до 78% в 2025.

По данным РБК, акционеры выразили готовность предоставить блокирующий и другие пакеты акций для участия в управлении. Кроме того, они согласились обеспечить дополнительное внешнее финансирование, размер которого составит до 10 миллиардов рублей.

Ранее ЦБ РФ принял решение сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор отметил, что благодаря этому инфляция в стране в 2025 году стала самой низкой за последние несколько лет. Однако инфляционные ожидания и инфляционное давление пока что повышены.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика