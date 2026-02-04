Девелопер "Самолет" обратился в правительство РФ за господдержкой

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Девелопер "Самолет" обратился в российское правительство за господдержкой для оптимизации финансирования группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Как указал девелопер, такая мера является нормальной рыночной практикой в рамках действующей жесткой денежно-кредитной политики.

"Менеджмент группы обращался, обращается и будет обращаться во все доступные институты государственной власти для дальнейшей устойчивой и эффективной работы компании", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что с конца 2024 года ее стратегия предполагает сохранение стабильности, оптимизацию структуры расходов и рост ликвидности. Согласно операционным результатам, всего за год группа уменьшила свой корпоративный долг на 28 миллиардов рублей и повысила долю обеспеченного долга с 71% в 2024 году до 78% в 2025.

По данным РБК, акционеры выразили готовность предоставить блокирующий и другие пакеты акций для участия в управлении. Кроме того, они согласились обеспечить дополнительное внешнее финансирование, размер которого составит до 10 миллиардов рублей.

Ранее ЦБ РФ принял решение сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Регулятор отметил, что благодаря этому инфляция в стране в 2025 году стала самой низкой за последние несколько лет. Однако инфляционные ожидания и инфляционное давление пока что повышены.

