Уголовное дело заведено против журналиста "Медузы" Перцева

Против журналиста интернет-издания "Медуза" (Medusa Project признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Андрея Перцова возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Отмечается, что ранее Перцев привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации, однако, находясь за пределами России, продолжил в ней участвовать в качестве корреспондента.

Кроме того, он распространяет информационные материалы, которые затрагивают экономические, политические и социальные процессы, происходящие в России.

В итоге по результатам проверки Дорогомиловской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". Дело находится на контроле столичного ведомства.

Ранее Черемушкинский суд Москвы заочно назначил основательнице "Медузы" Галине Тимченко (внесена в реестр иноагентов в России) 5 лет колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Помимо этого, ей запретили в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

