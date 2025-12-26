Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 12:48

Политика

Основательница "Медузы" Тимченко заочно приговорена к 5 годам колонии

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Forbes/Максим Новиков (Галина Тимченко признана в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы заочно назначил основательнице интернет-издания "Медуза" (Medusa Project признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Галине Тимченко (внесена в реестр иноагентов в России) 5 лет колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Помимо этого, суд запретил ей в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

Выяснилось, что Тимченко, будучи привлеченной к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project, предпринимала действия, которые направлены на продолжение работы этой фирмы.

Помимо этого, прокуратура обратила внимание на то, что она опубликовала на страницах в одном из видеохостингов материалы, которые затрагивают события, происходящие в России. Ведомство указало, что Тимченко находится в международном розыске. В настоящее время она живет за границей.

Дело было возбуждено в отношении Тимченко в мае этого года. По версии следствия, в сентябре 2024 года и марте 2025-го она опубликовала кадры для создания протестных настроений у россиян, а также для их вовлечения в деятельность нежелательной организации.

Следователи получили доказательства, которые изобличают Тимченко в совершении данного преступления. В связи с этим она была заочно арестована.

Читайте также


судыполитика

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика