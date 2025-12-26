Основательница "Медузы" Тимченко заочно приговорена к 5 годам колонии

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Forbes/Максим Новиков (Галина Тимченко признана в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы заочно назначил основательнице интернет-издания "Медуза" (Medusa Project признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Галине Тимченко (внесена в реестр иноагентов в России) 5 лет колонии общего режима по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Помимо этого, суд запретил ей в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

Выяснилось, что Тимченко, будучи привлеченной к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации Limited Liability Company (SIA) Medusa Project, предпринимала действия, которые направлены на продолжение работы этой фирмы.

Помимо этого, прокуратура обратила внимание на то, что она опубликовала на страницах в одном из видеохостингов материалы, которые затрагивают события, происходящие в России. Ведомство указало, что Тимченко находится в международном розыске. В настоящее время она живет за границей.

Дело было возбуждено в отношении Тимченко в мае этого года. По версии следствия, в сентябре 2024 года и марте 2025-го она опубликовала кадры для создания протестных настроений у россиян, а также для их вовлечения в деятельность нежелательной организации.

Следователи получили доказательства, которые изобличают Тимченко в совершении данного преступления. В связи с этим она была заочно арестована.

