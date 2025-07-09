Основательница "Медузы" Тимченко заочно арестована

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko (Галина Тимченко признана в РФ иноагентом)

Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал основательницу интернет-издания "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению судебной инстанции, срок заключения под стражу составляет два месяца с момента экстрадиции Тимченко на территорию России либо с момента ее задержания в стране. Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя.

Ранее МВД РФ объявило журналистку в розыск по уголовной статье. Однако ведомство не уточнило, по какой именно.

До этого в отношении основательницы "Медузы" было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной в стране организации. По информации следователей, в сентябре 2024 и марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видео для создания протестных настроений у российских граждан, а также для вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

