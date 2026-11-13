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13 ноября, 19:43

Происшествия

Росмолодежь заявила о содействии правоохранителям по делу замглавы агентства Аширова

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Росмолодежь взаимодействует с правоохранительными органами в рамках разбирательства, касающегося заместителя руководителя агентства Дениса Аширова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что передают правоохранителям все необходимые сведения в соответствии с законодательством.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что Аширова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование касается двух государственных контрактов, которые Росмолодежь заключила с университетом "Синергия" в 2023 и 2024 годах. Соглашения общей стоимостью 40,5 миллиона рублей предусматривали разработку и развитие онлайн-программ повышения квалификации.

Следствие устанавливает, какую роль Аширов играл в исполнении контрактов со стороны заказчика. В частности, проверяется его возможное участие в организации работ, согласовании их результатов и приемке. По предъявленному подозрению ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Также сообщалось о задержании проректора по региональному развитию частного университета "Синергия" Михаила Ерофеева. По данным СМИ, суд отправил его под домашний арест.

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