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13 ноября, 14:13

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"Известия": в Москве задержан проректор "Синергии" Михаил Ерофеев

Задержан проректор частного университета "Синергия" Ерофеев – СМИ

Фото: MAX/SHOT

В Москве задержали проректора по региональному развитию частного университета "Синергия" Михаила Ерофеева. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По данным издания, Ерофеева поместили в изолятор временного содержания. Поводом для расследования, как утверждается, стал государственный контракт, заключенный на десятки миллионов рублей. Их выделили на создание онлайн-курса для повышения квалификации.

По версии следствия, основную часть работы университет переложил на субподрядчиков – на это потратили около 13,5 миллиона рублей. Заказчик выплатил всю сумму контракта, однако подозрения о возможной краже больше половины бюджетных средств все же возникли.

Специалисты Российской академии образования провели экспертизу, которая показала несоответствие отчетов "Синергии" техническому заданию. В результате эксперты сделали вывод, что стоимость всего проекта искусственно завысили. По информации ТАСС, ущерб может составлять 20 миллионов рублей.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО экс-директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова. Он покинул должность в августе. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Наказание по статье предусматривает лишение свободы вплоть до 12 лет.

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