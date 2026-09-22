Экс-начальник вещевого управления Росгвардии Бусыгин осужден на 8 лет за взятку

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Бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин приговорен к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Дополнительно ему назначен штраф в 6,7 миллиона рублей и 4 года запрещено занимать определенные должности. Более того, Бусыгина лишили воинского звания полковника.

"Кроме того, судом принято решение о конфискации денежных средств в размере полученной взятки", – уточнили в СК.

Следствие установило, что в 2023 году госзаказчик заключил с АО "Дзержинская швейная фабрика "Русь" контракты на поставку предметов личной гигиены. Контроль за их исполнением был возложен на Бусыгина.

В 2023–2024 годах он получил от представителей коммерческой организации взятку в размере 6 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении госконтрактов. При этом предусмотренные обязательства выполнены не были, в результате чего государству причинен многомиллионный материальный ущерб.

В СК добавили, что уголовное дело в отношении взяткодателей рассматривается в суде.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил экс-начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к 8,5 года колонии строгого режима по коррупционному делу. По данным следствия, мужчина вымогал у предпринимателя деньги за общее покровительство при ведении коммерческой деятельности на территории вокзала. В результате Черников получил 1,3 миллиона рублей.

