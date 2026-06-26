СК задержал начальника управления Минпромторга Цупруна

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Сотрудники Следственного комитета задержали главу одного из управлений Министерства промышленности и торговли РФ Валентина Цупруна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что задержание состоялось в пятницу, 26 июня. Цупрун возглавляет управление, курирующее сельскохозяйственное, пищевое и строительно-дорожное машиностроение.

В министерстве, в свою очередь, заявили, что придерживаются принципа нулевой терпимости к любым нарушениям закона и активно сотрудничают со следствием.

Ранее стало известно, что бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) осужден на 8 лет за взятку. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также выплатит штраф в 30 миллионов рублей.