04 мая, 12:27

Происшествия

Экс-замглавы управления Россельхознадзора по СКФО осужден на 8 лет за взятку

Фото: МАХ/"Следком"

Бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) осужден на 8 лет за взятку. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Собранные следователями доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также выплатит штраф в 30 миллионов рублей.

"В целях обеспечения исполнения приговора следователем СК России на имущество осужденного был наложен арест на общую сумму более 23,5 миллиона рублей", – добавили в ведомстве.

Следствие и суд установили, что в октябре прошлого года осужденному, который временно исполнял обязанности руководителя управления, стало известно о нарушениях при использовании коммерческой организацией земель сельскохозяйственного назначения.

В адрес организации были отправлены претензии о необходимости разработки проекта рекультивации земли и уплаты в бюджет Ставропольского края более 24,4 миллиона рублей на нанесенный вред.

С целью незаконного обогащения чиновник предложил директору компании передать ему в качестве взятки 3 миллиона рублей за прекращение мероприятий по досудебным претензиям и непредъявление иска о возмещении ущерба. Последний рассказал о противоправной деятельности в УФСБ, после чего фигуранта задержали при получении денег.

Ранее суд отправил под стражу двух сотрудников РАН Алексея Молчанова и Сергея Сидоренко, а также замдиректора ИНТЭЛ Николая Каргина. Утверждалось, что они получали взятки от кандидатов на выдачу грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов.

судыпроисшествиярегионы

