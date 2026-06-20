Житель Подмосковья задержан за "акции устрашения" против военных РФ по заданию Киева

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Силовики задержали жителя Подмосковья, который по заданию украинских спецслужб совершил "акции устрашения" против трех военнослужащих Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Деятельность гражданина была пресечена совместно с МВД России. Как выяснили правоохранители, преступник был завербован представителем спецслужбы противника, выдававшим себя за сотрудника коллекторского агентства, через мессенджер Telegram.

"Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел так называемую "акцию устрашения" по адресам проживания трех военнослужащих министерства обороны Российской Федерации", – пояснили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако в связи с признаками государственной измены в действиях задержанного рассматривается возможность возбуждения дополнительного уголовного дела, добавили в ФСБ.

На фоне случившегося федеральная служба напомнила, что Киев активно использует Telegram для вовлечения российской молодежи в террористические акты против представителей командного состава Минобороны РФ, участвующих в спецоперации.

Одновременно с этим украинские спецслужбы применяют интернет-сервисы с объявлениями о "быстрых заработках", чтобы постепенно подталкивать граждан РФ к диверсионно-террористической деятельности.

"Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или Федеральной службы безопасности", – заключили в ФСБ.

Еще одна операция по задержанию ранее прошла в Крыму. Там силовики пресекли деятельность 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Мужчину привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ. Выполняя его задания, задержанный передавал украинской стороне сведения о военных Минобороны РФ и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд заключил задержанного под стражу.