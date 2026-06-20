Еще один дом по реновации появился на Леснорядской улице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство еще одного дома по программе реновации завершилось на Леснорядской улице в центре Москвы. Об этом заявил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Жилой комплекс находится рядом со станцией метро "Красносельская" и станцией Митьково МЦД-3. Неподалеку расположен парк "Сокольники", рядом также находятся автобусные и трамвайные остановки. Кроме того, примерно за 20 минут оттуда можно добраться до Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов.

Площадь дома составляет 28 тысяч квадратных метров. Новостройка состоит из 2 корпусов равной этажности, рассчитанных на 237 квартир общей площадью около 17 тысяч квадратных метров.

"Квартиры будут переданы жителям с уже готовой улучшенной отделкой", – сказал Овчинский.

Архитектурный облик жилого комплекса выполнен в сдержанном современном стиле, благодаря чему дом органично вписывается в окружающую застройку района. Для отделки фасадов использованы литьевой бетон под кирпич кремово-белого цвета и металлокассеты графитово-черного оттенка.

Первый этаж будет нежилым, здесь в будущем могут открыть пекарни, пункты выдачи заказов, аптеки и другие полезные сервисы. В каждой из секций дома предусмотрены просторные вестибюли с колясочными, а также современные лифты.

Кроме того, придомовую территорию планируется благоустроить с учетом принципов безбарьерной среды. Во дворе появятся 2 детские игровые и спортивная площадки, а также зона для спокойного отдыха. Здесь же проложат прогулочные дорожки с нескользящим покрытием. Для автомобилистов предусмотрены подземный и гостевой паркинги.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что специалисты "Контроля Москвы" сопровождали строительство здания на всех этапах. Для контроля качества выполненных работ и применяемых материалов привлекался подведомственный Центр экспертиз.

"По результатам итоговой комплексной проверки комитет государственного строительного надзора города Москвы оформил заключение о соответствии здания требованиям проектной документации", – добавил Слободчиков.



Ранее в Москве согласовали проект многоквартирного дома по программе реновации в Басманном районе. Здание построят по адресу Бакунинская улица, земельный участок № 77/3. Проект предполагает строительство двухсекционного жилого дома переменной этажности. В новостройке будет 107 квартир общей площадью 7,3 тысячи "квадратов".

