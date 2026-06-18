В Москве по реновации расселили более 100 домов с начала 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2026 года в Москве в новые дома по программе реновации переселились жители 106 старых зданий. Об этом сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

"Программа реновации подразумевает волновое переселение. Благодаря этому принципу жители расселяемых домов переезжают в новостройки, возведенные на месте старых зданий", – напомнил вице-мэр.

За первые полгода процесс расселения коснулся 10 округов. Наибольшее количество объектов освободили на востоке и северо-востоке города – по 17 в каждом округе, а на юго-востоке – 16. Благодаря этому новые квартиры с улучшенной отделкой получили свыше 7 тысяч семей.

Уточняется, что город демонтирует полностью расселенные дома с использованием технологии "умный снос". Она позволяет безопасно и экологично разбирать здания по частям с последующей отправкой строительного мусора на переработку.

Как добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, с начала года в мегаполисе расселили дома в 39 районах. Например, в Алтуфьевском освободили 11 зданий, в Новогирееве – 8, в Западном Дегунине и Люблине – по 6 домов в каждом, а в Царицыне, Очаково-Матвеевском и Троицке – по 5.

По его словам, участники программы реновации чаще всего получают современные квартиры в районе своего проживания, что позволяет сохранить привычную инфраструктуру.

Москвичи могут получить информацию по всем вопросам переезда в информационных центрах по переселению на первых этажах новостроек», – уточнил Овчинский.

Помимо этого, помощь в заключении договоров на равнозначное жилье предоставляют и специалисты департамента городского имущества. Его руководитель Екатерина Соловьева отметила, что порядка 1,7 тысячи жителей Алтуфьевского района переехали в новые квартиры из домов, расселенных с начала 2026-го. В Новогирееве показатели составили 1,6 тысячи, в Западном Дегунине – почти 1,3 тысячи, а в Люблине – примерно 1,2 тысячи участников программы.

"Все они получили квартиры в тех же районах, где расположены их старые дома", – заключила она.

Между тем в столице согласовали проект многоквартирного дома по реновации в Басманном районе. Проект предполагает строительство двухсекционного жилого дома переменной этажности.

В новостройке будет 107 квартир общей площадью 7,3 тысячи "квадратов". На первом этаже дома разместят нежилые помещения. После ввода здания в эксплуатацию предприниматели смогут открыть там магазины, кофейни и другие объекты общественной инфраструктуры.