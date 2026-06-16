Жители 145 домов на западе Москвы переехали в новые квартиры по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На западе Москвы по программе реновации расселили уже 145 домов устаревшего жилого фонда. В новостройки переехали свыше 9,3 тысячи семей, заявил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, всего в программу реновации на западе города включено 548 домов. С начала реализации программы под заселение москвичам передали свыше 50 современных жилых комплексов.

"Наибольшее число новостроек располагается в Можайском районе – 11 домов, в районе Проспект Вернадского еще 10 жилых комплексов и в Филях-Давыдкове 8 новых объектов", – рассказал Ефимов.

После полного расселения здания подлежат демонтажу по технологии "умный снос". Это позволяет отправлять весь строительный мусор сразу на переработку. На освободившихся участках в рамках реновации возводятся новые здания и необходимая инфраструктура.

В целом на западе Москвы по реновации расселили дома в 9 районах. В Можайском районе жители освободили 31 здание, а в Очаково-Матвеевском и Филях-Давыдкове – по 29 и 28 объектов соответственно. Еще 16 расселенных домов приходятся на район Солнцево.

Для более комфортного процесса переселения столичные власти предоставляют жителям бесплатных грузчиков и транспорт. Желающие могут оформить заявку на услугу "Помощь в переезде" при помощи портала mos.ru, либо обратившись лично в центры информирования на первых этажах новостроек.

Жителям выдают новые квартиры в тех же районах, где они жили. Договоры на жилье в новостройках заключили уже свыше 4,3 тысячи жителей Можайского района Москвы. Еще свыше 6,3 тысячи горожан оформили документы в Очаково-Матвеевском, в Филях-Давыдкове – более 4,6 тысячи, а в Солнцеве – свыше 2,8 тысячи человек.

"Благодаря реализации программы реновации в районах преображается не только жилой фонд, но и инфраструктура. Рядом оборудуют удобные пешеходные зоны, спортивные и игровые площадки, строят необходимые социальные объекты. На первых этажах новостроек открываются магазины, аптеки, кафе, сервисы бытовых услуг", – добавила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

С начала 2026 года в новые дома по программе реновации на севере Москвы переехали более тысячи семей. В настоящее время общее количество новостроек достигло 63. Наибольшее число жителей, переехавших в современное жилье, приходится на район Коптево – свыше 900 семей. Также в новостройки переезжали жители районов Бескудниковского, Головинского, Дмитровского, Савеловского и Западное Дегунино.

